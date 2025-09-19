Zločin

PRONAĐENE BOMBE U SEFU: Drama na Čukarici

В.Н.

19. 09. 2025. u 16:16

EKSPLOZIVNE naprave pronađene su u ponedeljak u jednom stanu na Čukarici.

Foto: pixabay

Naime, u sefu koji se nalazio u tom stanu policija je pronašla čak tri ručne bombe, a za sada nije poznato njihovo poreklo.

Policija je odmah reagovala i obezbedila prostor, a eksplozivne naprave su prevezene na veštačenje. Stručnjaci će detaljno ispitati njihovo poreklo, a istraga bi trebala da otkrije kako su završile u sefu kao i zbog čega je neko čuvao nerijavljene bombe.

Za sada nije poznato kako je stanar nabavio ove eksplozivne naprave niti da li su bile u njegovom posedu duže vreme.

Policija intenzivno radi na prikupljanju svih informacija, a rezultati veštačenja ručnih bombi mogli bi dati odgovor na pitanje da li je reč o zaostalom oružju ili o ilegalno nabavljenim sredstvima, prenosi Telegraf.

