"PUZALI SU PO ASFALTU, MNOGO SU KRVARILI": Komšije opisuju detalje užasa na Vračaru

NA LICU mesta u Kursulinoj ulici na Vračaru gde se noćas dogodilo ubistvo mladića od 23 godine i ranjavanje drugog, tragovi krvi su i dalje vidljivi po asfaltu, a komšinica koja živi u zgradi pored za "Blic" otkriva detalje drame.

Foto: Shutterstock

Svedoci brutalne tuče, u kojoj je jedan mladić (23) ubijen, su u razgovoru za "Blic" otkrili da su prizoru na mestu ubistva bili zastrašujući. Majka mladića, koji se još uvek nalazi u bolnici, došla je na lice mesta nekoliko sati nakon nemilog događaja.

"Izgledalo je zastrašujuće"

Prema rečima svedoka, ranjeni mladići puzali su po asfaltu ostavljajući za sobom krvave tragove, koji su i jutros bili vidljivi.

- Sve se odigralo jako brzo, izgledalo je zastrašujuće. Oni su puzali po asfaltu, mnogo su krvarili. Napadači su odmah pobegli i ostavili ih da leže, da iskrvare - otkriva komšinica za "Blic".

Kako navodi komšinica, jutros je na lice mesta došla majka dečaka koji je ranjen u tuči koja se dogodila noćas oko 3 sata, u Kursulinoj ulici na Vračaru.

- Čula sam da je jutros došla majka od dečaka koji je ranjen kako bi uzela njegove lične stvari koje su ostale u lokalu gde je izbio incident. Svi su jako uznemireni, momci koji radili noćas su van sebe. Policija je zatvorila ulicu i ispitivala svedoke sve do 7 jutros - ispričala je za Blic komšinica iz zgrade kod koje dogodilo ubistvo.

Podsetimo, prema nezvaničnim saznanjima, ubistvu mladića (23) i ranjavanju drugog u Kursulinoj ulici sinoć na Vračaru prethodila je svađa koja je otpočela u kladionici, da bi zatim sve eskalirao u tuču i brutalno ubistvo.

Kako saznaje "Blic", dvojica momaka sedela su u kladionici gde su se sukobila sa grupom od nekoliko mlađih muškaraca.

Svađa počela u lokalu

- Oni su sedeli u lokalu 20-ak minuta, nakon čega su izašli ispred kako bi raspravili problem. Napolju se nastavila rasprava, koja se nakon 10 minuta smirila - otkriva izvor “Blica”.

- Njihova svađa je počela u lokalu, onda su izašli ispred kako bi rešili problem. Iskreno, ne znam šta je razlog sukoba između dve grupe momaka. Raspravljali su se 10 minuta i činilo se da su se izmirili. I dvojica mladića, od kojih je jedan ubijeni i mladići sa kojima su se sukobili vratili su se u lokal. Nastavili su da sede svako za svojim stolom. Nakon pola sata, odjednom je ponovo izbio sukob i oni su se dogovorili da izađu ispred objekta kako bi se "potukli na fer" - tvrdi dobro obavešten izvor za "Blic".

Sagovornik “Blica” objašnjava da je tada nastala opšta tuča u kojoj su izbodena nožem dva mlađa muškarca.

Prve snimke i slike sa mesta ubistva u Kursulinoj ulici pogledajte u našem odvojenom tekstu.

Postoje dve verzije priče

Kako "Blic" saznaje od sagovornika, postoje dve verzije priče kako je došlo do napada na Vračaru.

- Jedna je da je grupa muškaraca, sa kojima su se sukobili povređeni i ubijeni mladić, kod sebe imala hladno oružje, dok neki od očevidaca govore da su u mraku bili "nepoznati muškarci” koji su izvadili noževe i izboli mladiće sa kojima su se njihovi prijatelji sukobili - otkriva izvor "Blica".

Podsetimo, u Kursulinoj ulici na Vračaru tokom noći se u 2.40 sati dogodio napad nožem u kome su teško povređena dva mladića, dok je jedan od njih podlegao povredama. Preminuo je u Urgentnom centru.

Na asfaltu su i dalje vidljivi tragovi krvi koje su ranjeni ostavljali za sobom.

"Oni su se vukli po pločniku kako bi uspeli da pobegnu", kaže za "Blic" jedan od očevidaca.

Kako je jutros rečeno iz Hitne pomoći, obojica mladića od 23 godina su zadobila izuzetno teške povrede grudnog koša i nogu, jedan je imao čak i otvoren prelom.

Odmah su prevezeni do crvene zone, reanimacije u Urgentnom centru.

Prema nezvaničnim saznanjima "Blica", akcija "Vihor“" koja je pokrenuta, jutros je prekinuta.

Rad policije je i dalje u toku.