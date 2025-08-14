UKRAO BMV H4 U BEOGRADU: Uhapšen lopov, ide na saslušanje u Treće OJT

PO nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N. M. (45) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Kako je saopšteno iz MUP, on se sumnjiči da je u julu ove godine, u Beogradu, ukrao automobil BMW X4, koji su policijski službenici pronašli.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.