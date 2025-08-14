Zločin

PRIVEDEN I V. P.: Nastavlja se hapšenje blokadera širom Srbije (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 15:52

NASTAVLjA se hapšenje blokaderi koji su sinoć i noćas divljali i pravili haos širom Srbije.

ПРИВЕДЕН И В. П.: Наставља се хапшење блокадера широм Србије (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Priveden je i blokader V.P., u Novom Sadu. 

Pogledajte snimak privođenja:

Podsetimo, policija je počela sa hapšenjem blokadera siledžija koji su pravili nerede i izazivali haos širom Srbije.

Sve detalje o tome pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

