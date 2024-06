DETALJI SA SASLUŠANJA ZA SMRT DANKE ILIĆ: Ovo su tačne reči koje je rekao Srđan Janković na suđenju

NISAM ubio Danku Ilić. Ovo je juče na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru izjavio Srđan Janković (50) iz Luke, osumnjičen za ubistvo dvogodišnje devojčice iz Bora, čiji je nestanak prijavljen 26. marta u Banjskom polju. Janković je uhapšen 4. aprila, kada su lisice na ruke stavljene i njegovom kolegi iz "Vodovoda" Dejanu Dragijeviću (50) iz sela Zlot, zbog sumnje da su usmrtili malenu Danku. Od tada, policija traga za njenim telom.

foto: S.M.Jovanović

Iako se od ovog saslušanja očekivalo da konačno razreši misteriju, koja od samog starta prati ovaj slučaj, to se nije dogodilo. Sve nade da će Janković svojim iskazom rasvetliti nestanak male Danke, pa čak i otkriti gde je njeno telo su raspršene. Ostaje pitanje da li je Janković odlučio da iznese odbranu tek kada su ispitani svi predloženi svedoci i završena određena veštačenja.

Janković je juče, nešto pre deset časova, doveden iz pritvora. Sa lisicama na rukama i nogama, u pratnji dvojice policajaca, uveden je u zgradu Tužilaštva. Na sebi je imao sivu majicu i tamne pantalone, a pogled mu je sve vreme bio spušten. Posle tri sata saslušanja, tokom kojeg je odgovarao na mnoštvo pitanja, vraćen je u ćeliju Okružnog zatvora u Zaječaru, u kojoj je od 6. aprila kada mu je prvi put određen pritvor, koji mu je određen zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti da on i Dragijević utiču na svedoke, da unište ili uklone tragove izvršenja krivičnog dela, kao i zbog uznemirenja javnosti.



- Osumnjičeni Srđan Janković je u potpunosti negirao izvršenje krivičnog dela - potvrdili su u tužilaštvu u Zaječaru.

Međutim, oni nisu naveli druge detalje njegovog iskaza, a o tome šta je pred nadležnima govorio osumnjičeni Janković nije želeo da komentariše ni njegov branilac, advokat Živadin Bogdanović.

Nakon hapšenja, Janković se branio ćutanjem, dok je Dragijević priznao zločin. Posle dva i po meseca, Janković je odlučio da iznese odbranu, ali je javnost ostala uskraćena o dešavanjima u Banjskom polju i nestanku Danke Ilić.

- To je njegovo zakonsko pravo da da iskaz nakon ćutanja. Nema razloga da bilo šta više dodamo vezano za krivično delo. Šta će biti dalje, to će tužilac da odredi - dodao je njegov advokat.

Foto: S. M. Jovanović Advokat Živadin Bogdanović

Prema pisanju nekih medija, Janković je juče navodno ispričao da devojčicu nikad nije ni video, iako ga demantuju upravo izjave njenih roditelja Ivane i Miloša, koji su među prvima svedočili u ovom istražnom postupku. Ovaj osumnjičeni je juče u Tužilaštvu, navodno govorio šta je sve radio od dana nestanka devojčice, pa sve do hapšenja. Potvrdio je da je 26. marta bio u Banjskom polju, gde je sa Dragijevićem službenim vozilom "fijat panda" bio na terenu. Navodno je priznao da je on vozio, da su se kretali putem, na kojem je kako se tvrdi Danka udarena kolima, ali da automobil kojim je on upravljao nikoga nije udario. Priznao je, navodno, i da su njih dvojica konzumirala alkohol. Pojedini mediji prenose i da je izjavio da ga ne grize savest, jer nema veze sa nestankom devojčice.

Videla dvojicu IVANA Ilić, Dankina majka, izjavila je juče nakon što je objavljeno šta je rekao Janković, da je zatečena i zbunjena:

- Ne znam šta bih rekla! Ko je onda bio drugi u kolima, ja sam tada na brdu videla dve osobe u kolima? Ništa mi nije jasno. Ako nije ništa uradio, kao što kaže, zašto je ćutao dva meseca? Pod jakim sam stresom. - Ne znam šta bih rekla! Ko je onda bio drugi u kolima, ja sam tada na brdu videla dve osobe u kolima? Ništa mi nije jasno. Ako nije ništa uradio, kao što kaže, zašto je ćutao dva meseca? Pod jakim sam stresom.

Tužilaštvo sumnjiči Jankovića i Dragijevića da su kao radnici borskog "Vodovoda" tog kobnog 26. marta proveravali šahte u Banjskom polju. Njih je, u neposrednoj blizini mesta odakle se devojčici gubi svaki trag, o čemu je i svedočila, videla Dankina majka Ivana Ilić. Sreo ih je i devojčicin otac Miloš kada ih je, nakon što ga je supruga pozvala i rekla da nema Danke, zaustavio i pitao da li su je videli. Odgovorili su da nisu.



Belo vozilo "fijat panda" zabeležile su i kamere dok se kretalo ulicom u kojoj se nalazi pojata u koju je Ivana dovela ćerku i starijeg sina. Kamere su tada evidentirale ukupno 17 vozila, ali su se samo dva vratila istim pravcem. Jedno od tih je službeno vozilo "Vodovoda", u kojem su bili Dragijević i Janković.

Danka je viđena u periodu od 13.45 do 13.52, a vozilo "panda" je u 13.50 bilo ispred ulaza u kapiju dvorišta. Dragijević i Janković, rekla je tada major policije Bojana Otović Pjanović, nakon što su se zaustavili kod ulaza u kapiju, seli su u vozilo, vozili 30 do 40 metara niz ulicu.

Veštačenja U VIŠEM javnom tužilaštvu u Zaječaru očekuju izveštaje sa veštačenja brojnih tragova prikupljenih u službenom i privatnim automobilima osumnjičenih, ali i sa njihove odeće, obuće, alata i predmeta iz njihovih domaćinstava. Na onim do sada pristiglim, biološki tragovi Danke Ilić nisu pronađeni.

- Devojčica je bila sa desne strane kolovozne trake. Išli su nadole malom brzinom. Udarili su devojčicu, osumnjičeni suvozač stavio ju je u gepek gde je alat, odvezli su je do deponije - rekla je tada Bojana Otović Pjanović, pozivajući se na izjavu osumnjičenog Dragijevića.