Suđenja

Pucao u obezbeđenje oz straha: Aleksandar Šćepanović izneo odbranu za ranjavanje u "Stefan Braunu"

Slađana Matić

20. 04. 2026. u 14:27

ALEKSANDAR Šćepanović, optužen za pokušaj teškog ubistva radnika obezbeđenja kluba "Stefan Braun" Mira Čuljkovića 15.3.2022. godine, kazao je danas u Višem sudu u Beogradu da nije kriv za to. On je uhapšen u Holandiji i pre nekoliko meseci je izručen po poternici iz Srbije zbog ovog suđenja i sada se prvi put pojavio u sudu.

Osim njemu u ovom predmetu se za saizvršilaštvo sudi i Slavoljubu Trajkoviću i Stefanu Veljoviću, dok je okrivljeni Nikola Stanković ubijen u decembru 2024. godine na spavanju u svojoj kući u Kaluđerici, dok je bio u kućnom pritvoru.

Iznoseći odbranu Aleksandar Šćepanović je kazao da je sreća što niko nije poginuo i da se posle nije raspitivao o zdravlju oštećenog Čuljkovića. Ispričao je da je tog dana posle ručka kod kuće sa ocem popio koju čašicu rakije, jer je hteo da ide u Holandiju da radi na građevini, a prethodnih 14 meseci je bio u pritvoru.

- Pozvao me drug Nikola Stanković da odemo na večeru i u restoranu smo zatekli Slavoljuba Trajkovića i Milicu Dapčević. Pili smo vino, a posle prešli na rakiju. Onda je došao i Stefan Veljović. Popili smo mnogo i ne sećam se svega. Oko ponoći smo napustili lokal i neko je rekao da idemo u "Stefan Braun". Tamo smo seli u separe, naručili mislim flašu viskija ili vodke. Bilo nam je lepo, krenuo sam u toalet i upoznao dve devojke sa kojima sam popio nekoliko šot koktela. U toaletu sam se mislim ispovraćao. Kada sam se vratio, u separeu do nas su sedeli momci, koji ranije nisu bili tu. Pričao sam sa Milicom i osetio sam jak udarac sa leđa u potiljak. Pao sam i neko me je šutirao više puta, nisam video ko - kazao je okrivljeni.

On je rekao da se ne seća kako je izašao iz kluba i da je na vazduhu došao sebi i video da nema Slavoljuba i Milice, pa se vratio po njih.

- U prolazu ka zgradi sreo sam Stefana sa pištoljem, ne znam odakle mu i uzeo sam mu ga. Kada sam ušao u hol naleteo sam na krupnog čoveka, verovatno je to oštećeni, koji je išao ka meni i imao sam osećaj da hoće da mi otme šištolj i da me udari. Napao me je, otimali smo se i pištolj je opalio. Nakon toga smo pali, a pištolj sam bacio. Kada sam krenuo da ustajem, neko me je uhvatio otpozadi i vukao. Ne sećam se svih detalja zbog šoka. Nije bilo razloga da ga upucam, ništa mi nije uradio i verovatno sam opucao iz straha da me opet ne tuku - kazao je Šćepanović.

Naveo je da ne zna kako je došao kući, da ga je ujutru sve bolelo i da se čuo sa Nikolom Stankovićem, koji isto nije znao šta se sve dešavalo.

- Čuo sam se sa prijateljem kod kojeg je trebalo da radim na građevini i on mi je predložio da to veče krenem sa jednim čovekom do Banjaluke, a onda do Holandije i tako sam i otišao. Nisam znao da je neko povređen. Kada sam došao u Holandiju od roditelja sam čuo da je Nikola uhapšen za pokušaj teškog ubistva i bilo mi je čudno, jer smo mi napadnuti. Posle nekog vremena su me uhapsili u Holandiji, jer sam imao lažnu ličnu kartu, a uzeo sam je, jer nisam mogao da radim na svoje ime. Osudili su me na osam meseci zatvora i stavili u ekstradicioni pritvor - ispričao je okrivljeni Šćepanović.

Aleksandar Šćepanović je pre pet godina bio uhapšen zbog sumnji da je pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i nedozvoljenog držanja oružja, ali je tužilaštvo odustalo od prvog sumnjičenja, jer nije bilo dokaza da ima bilo kakve veze sa njima. Nedozvoljeno nošenje oružja Šćepanović je priznao i za to je osuđen na 20 meseci zatvora, a u pritvoru je odležao 14 meseci. Pušten je da sa slobode čeka poziv u zatvor, kada je izbio incident u klubu Stefan Branu, nakon čega je pobegao.

Bogić Bogićević hitno operisan: U kritičnom je stanju, zadobio teške telesne povrede

