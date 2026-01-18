PREMINUO MIKA ALEKSIĆ: Teška bolest ga pojela
REDITELj Miroslav Mika Aleksić preminou je danas u svojoj kući posle duge bolesti. Ovo nam je potvrdio njegov advokat Zoran Jakovljević.
On se godinu i po dana lečio od raka, bolest je uzela maha i na kraju je od nje i preminuo.
Aleksić je godinama radio u svom dramskom studiju obučavajući školarce glumi. Zbog optužbi z seksulna zlostavljanja sedam polaznica tog studija sudilo mu se u Višem sudu u Beogradu, a zbog njegove bolesti proces je stao ore godinu dana.
