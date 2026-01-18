Suđenja

PREMINUO MIKA ALEKSIĆ: Teška bolest ga pojela

Slađana Matić

18. 01. 2026. u 21:35

REDITELj Miroslav Mika Aleksić preminou je danas u svojoj kući posle duge bolesti. Ovo nam je potvrdio njegov advokat Zoran Jakovljević.

ПРЕМИНУО МИКА АЛЕКСИЋ: Тешка болест га појела

Petar Milošević

On se godinu i po dana lečio od raka, bolest je uzela maha i na kraju je od nje i preminuo.

Aleksić je godinama radio u svom dramskom studiju obučavajući školarce glumi. Zbog optužbi z seksulna zlostavljanja sedam polaznica tog studija sudilo mu se u Višem sudu u Beogradu, a zbog njegove bolesti proces je stao ore godinu dana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKI DRŽAVLJANIN DIVLJAO AUTO-PUTEM: BMV jurio 239 kilometara na sat kod Rume (VIDEO)
Zločin

0 0

NEMAČKI DRŽAVLJANIN DIVLJAO AUTO-PUTEM: BMV jurio 239 kilometara na sat kod Rume (VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su danas, oko podneva, na području opštine Ruma, zaustavili četrdesetjednogodišnjeg državljanina Nemačke koji se vozilom marke „BMW“, nemačkih registarskih oznaka, kretao brzinom od 238,9 kilometara na čas, na delu auto-puta Ruma-Šabac gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

18. 01. 2026. u 19:11

Politika
Tenis
Fudbal
AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije

AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije