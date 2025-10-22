OKONČANO SUĐENJE ZA UBISTVO SUPRUGE: Presuda Željku Delibašiću krajem novembra

SUĐENjE Željku Delibašiću za teško ubistvo supruge Ankice 2. juna 2024. godine u njihovom stanu u Rakovici privedeno je kraju. Završne reči su zakazane za 20. novembar, a posle toga će biti i izricanje prvostepene presude.

S. J. M.

Na današnje suđenje pozvan je bio da svedoči policajac iz Rakovice Lazar Ilić, kojem se Delibašić predao u policijskoj stanici i prvo rekao da se posvađao sa ženom, a onda i da je ubio.

Međutim, Ilić je bespotrebno dolazio u sud, jer za njega niko nije imao nijedno pitanje, a Veće će koristiti njegov iskaz dat u istrazi.