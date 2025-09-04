PRODALI SMO TRI KUĆE I DALI MERCEDESA ZA DUG: Svedočenje majke Nebojše Rakića optuženog za ubistvo u Vrčinu

SUPRUG i ja smo bili uključeni u vraćanje dugova našeg sina Nebojše Aleksandru Vlahoviću, Draganu Milovanoviću i Darku Popivodi. Tri kuće smo prodali, prodavali smo stavri, a Nebojša je od druga Jeremića pozajmio skup, zlatni lanac i dao im ga u zalog uz crnog "mercedesa" mog muža da bi vratio dugove. Oni su stalno tražili kamatu i novac i moj suprug im je više puta nosio. Naplaćivali su jako velike kamate. Uzeli su nam i "crno ispod nokata".

Ovo je svedočeći danas u Višem sudu ispričala Milica Rakić, majka Nebojše Rakića, optuženog za teško ubistvo Dragana Milovanovića i ranjavanje Aleksandra Vlahovića ispred svoje kuće u Vrčinu 4. marta 2008. godine. Rakić je godinama bio u bekstvu u Brazilu i izručen je u maju 2023. godine.

Ona je kazala da je sve krenulo od kada su njih trojica i njen sin zajedno držali kafić, pa su ga oni prodali nekome, da bi na kraju Nebojša bio sam vlasnik. Nije to baš najbolje znala da objasni.

- Vraćali smo dug za taj kafić, jer je moj sin izašao iz posla i zbog toga je bio kažnjen da njima plati penale. Mislim da je bilo oko 20.000 evra ili maraka. Muž im je nosio novac. To je bilo mnogo novca, ali ne znam koliko i kada je sve nosio. Znam samo da više nismo imali šta da prodajemo - kazala je Milica Rakić.

Ona je navela da su prodali kuću na Ceraku, da su dobili oko 130.000 evra, pa je od tih para suprug kupio kuću u Železniku, a ostatak novca, možda 40.000 evra je dao Nebojši da vrati dug Vlahoviću i Milovanoviću.

- Nebojša mi je rekao da im je dao. Ako bi zakasnio sa plaćanjem morao je da im plati penale, kamatu na kamatu. Suprug je na kraju morao da proda i tu kuću u Železniku, jer su narasle kamate. Deo novca od prodaje te kuće, ne znam koliki iznos, suprug je dao Nebojši da im nosi i plati kamatu - ispričala je majka okrivljenog.

Ona navodi da su na kraju u zalog dali i kuću od 300 kvadrata sa placem na Kragujevačkom putu.

- Mislim da je 2007. godine Vlahović zvao Nebojšu i rekao mu da dođe da da zalog, da garantuje da će vratiti dug od 100.000 evra. Sin mi je rekao da odavno nema dugova prema njima. Rekla sam mu da ne dolazi u obzir da potpišem za tu kuću, jer je bila pod hipotekom i na osnovu nje je Nebojša podigao kredit da Vlahoviću i Milovanoviću vrati dug. Zbog toga smo je i prepisali na njega. On je tu planirao da radi i vraća novac. Na kraju sam popustila, jer nam je govorio da mu prete i tu smo kuću dali u zalog. Sa Vlahovićem sam potpisala ugovor o prodaji te kuće, ali od njega nisam dobila nikakav novac, već je to bilo kao garancija za dug. U ugovoru stoji da je vrednost kuće 100.000 evra, iako je vredela više i ugovor je samo potpisan, nije overen u sudu - kazala je Milica Rakić.

Ona je rekla i da joj je nakon prebijanja sina u pekari 2007. godine Popivoda tražio da vrati Nebojšin dug.

- Rekao mi je da je Nebojša uzeo novac na kamatu da se kocka. Nebojša mi je rekao da Popivodi ne duguje ništa i da mora da plaća pod pretnjom. Ja sam sa Popivodom morala da zaključim ugovor o prodaji pola hektara placa na Trešnji na Avali. Imam taj ugovor i priznanicu da ne dugujem ništa - ispričala je Milica Rakić.

Ispričala je i da su se ona i suprug nekih mesec dana pre prebijanja Nebojše sastali u kafani na Avali sa Vlahovićem, Milovanovićem i Popivodom sa kojima su bila još trojica njoj nepoznatih ljudi.

- Hteli smo da oslobodimo Nebojšu tog duga i smirimo situaciju. I on i mi smo zbog svega toga imali velike stresove svakog dana, zbog njihovih pretnji nismo spavali u kući. Međutim, oni su nam rekli da on ima dug, dok nam je Nebojša prethodno tvrdio da nema dug, već da oni traže kamate i penale. Pokušali smo normalno da razgovaramo, govorili da ćemo da prodamo i kuću da namirimo sve. Oni su tražili 40.000, evra, pa 50.000, pa su rekli 60.000 evra i da ih odmah isplatimo. Bili su grubi, pretili su da će nas pobiti. Vlahović i Milovanović su pokazali rukom na čelo kao da mog sina treba ubiti. Nismo se dogovorili, jer su tražili da platimo odmah. Muž je rekao da će ih prijaviti policiji, a Vlahović je tada skočio i zapretio da će nas sve pobiti, a ćerku silovati - ispričala je Milica Rakić, navodeći da su posle toga otišli iz kafane, a neke tri nedelje kasnije je Nebojša prebijen.

Ona je kazala da o tom sastanku ništa nisu rekli sinu. U vezi napada na njega rekla je da joj je Nebojša ispričao da je otišao u pekaru da se vidi sa njima radi duga.

- Tamo su ga unakazili. Kada je došao kući nisam mogla da ga prepoznam, lice mu je bilo naduveno. Njegova devojka i ja smo mu stavljale led. Rekao nam je da su ga prebili Vlahović, Milovanović i Popivoda. Imamo i medicinsku dokumentaciju o povredama iz Urgentnog centra - kaže majka Nebojše Rakića.

Na kraju je ispričala da je tog dana, kada se sve desilo u Vrčinu, zvao sin na posao i rekao da su ga zvali i pretili mu da će mu doći kući po pare i da ona ne dolazi, a da će on pokušati da pobegne.

- Otišla sam kod majke na Banjicu, gde je došao i suprug. Nebojša me tamo zvao i rekao da su došli, da su napali na kuću, pucali sa kapije, da hoće da ga ubiju i da nije uspeo da pobegne. Mi smo došli sa Banjice u Vrčin i zatekli policiju u dvorištu. Posle smo u novinama pročitali da je Milovanović peminuo. Komšija Mićo nam je ispričao da je video Nebojšu kako beži i drži se za rame, da ga je pitao, "šta bi komšo", a moj sin mu rekao "izgleda sačekuša". Kazao je da su za njim trčala dvojica, ali nije mi opisao kako su izgledala, nisam ga ni pitala - ispričala je Milica Rakić.

Ona će na sledećem pretresu u oktobru nastaviti da svedoči odgovarajući na pitanja branioca i sudije, a nakon nje će biti saslušan njen suprug.