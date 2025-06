NASTAVAK SUĐENJA BELIVUKOVOJ EKIPI: Lakićević se kune da nije namestio Radojevića

RAZGOVOR optuženog Nemanje Lakićevića i sina ubijenog Zdravka Radojevića, iz 25.decembra 2020. godine, pušten je danas u Specijalnom sudu u Beogradu na suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka,koja se,pored ostalog, tereti i za ubistvo ovog navijača Crvene Zvezde.

Foto: Društvene mreže

Javnost je, međutim, bila isključena i nije mogla da čuje o čemu su pričali, jer je u to vreme Radojevićev sin bio maloletan.

Prema optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK)Radojević je otet i ubijen u kući strave u Ritopeku između 30.oktobra i 10. novembra 2020. godine. Pored komunikacije između optuženog Lakićevića i maloletnika, pušten je i njegov razgovor sa Radojevićevom nevenčanom suprugom Marijanom K.

Svi ovi razgovori su tajno snimani, uz dozvolu suda, a u njima ova žena optužuje okrivljenog da je "namestio Zdravka". On je,međutim, više puta pred sudom negirao da ima bilo kakave veze sa ubistvom svog prijatelja.

- Sad pijem već drugu flašu šljive i da popijem lekove i čekam čoveka iz UBPOK da mu sve ispričam i da se ubijem. Je l' tebi, Nemanja, savest mirna? - čuo se ženski glas.

- Meni je, Marijana, savest mirna, samo brate hoću da ti kažem da smo Biba i ja jedini njegovi pravi drugovi, i Steva, dobro - odgovara Lakićević. - Nas troje smo pravi drugovi, ako ti treba pomoć mogu tebi i Maretu da pomognem.

- Ne možeš, ubio si oca deci, doveo si ga mečki na rupu - navodi Marijana.

- Ti si Marijana, bolesna, ako to misliš. Praviš veliku grešku i to je to. Znaš s kim je imao problem, ja se s tim ljudima nisam nikad video osim kad je on tu - odgovorio joj je Lakićević.

"PAKOVANjE" DOKAZA PREMA navodima optužnice, pucnjava na kuću Marka Budimira je iscenirana i to tako što su pripadnici Belivukove grupe, Zdravku Radojeviću, pre nego što su ga ubili, u kući u Ritopeku, dali da napuni pištolj i tako na njemu ostavi svoje otiske i biološki trag, a potom je pištolj upakovan u foliju kako bi njegovi otisci i DNK ostali na oružju. Cilj je bio da se iscenira da je Radojević pucao na kuću Budimira, a potom pobegao, kako niko ne bi posumnjao da je mrtav.

- Inspektor mi je rekao da se kamere neće vraćati jer je lociranjem tvog telefona ustanovljeno da si ti govorio istinu. A ti si se poslednji čuo i video s njim - navela je Marijana K.

- Ja se kunem u svoju decu. Na..bao sam ni kriv ni dužan, dao sam mu auto, moj brat kog sam najviše voleo - odbacio je optužbe Lakićević.

U sudnici su pušteni i razgovori, o navodnoj pucnjavi na kuću jednog od optuženih - Marka Budimira, a koja je povezana sa otmicom i ubistvom Zdravka Radojevića. Okrivljeni saradnici su ispričali da je to bila fingirana pucnjava kako bi bili pronađeni DNK tragovi Radojevića. Najinteresantniji je bio deo komunikacije u kom Marko Budimir sagovorniku govori da obriše snimke sa kamera i kaže da se čeka DNK analiza,a na to je ukazao i sam tužilac Ivanić.

- Obriši sve snimke da ti ne dolaze više. Ne puštaj više nikog. Veća im je šteta što su potrošili metke, nego meni da zakrpim vrata od garaže. Umro sam od smeha. U medijima piše da su pucali na mene. Da su me pogodili zvao bih, sve je u redu - rekao je Marko Budimir u razgovoru.

U narednom razgovoru sa nepoznatim muškarcem Marko Budimir govori o tome da je bio na tri metra udaljenosi od garaže u toku pucnjave, ali da napadač nije pucao u njega.

U nastavku glavnog pretresa prikazan je i mapa kretanja automobila optuženog Vlada Draganića, čija je inače kuća smrti u Ritopeku, decembra 2020. i januara 2021. godine.

- Verovatno sam ja bio u automobilu. To je uobičajeno kretanje - rekao je kratko Draganić o trasama kretanja Mirijevo - Ritopek - Borča.

Prikazano je i njegovo kretanje od Ulice Živka Davidovića, kroz grad do Vrčina i Ritopeka i istom putanjom nazad, a optuženi je kratko prokomentarisao:

- Ovo pre podne je neko jako neko čudno kretanje, to ne mogu da se izjašnjavam, a ovo posle podne što se vrtim i pravim veliki broj krugova, to tražim parking .

Tužilac Saša Ivanić pojasnio je da će se o važnosti kretanja Draganića izjasniti nakon što sud donese odluku o korišćenju "Skaj" materijala kao dokaza:

- Dokaz je izuzetno relevantan u vezi sa Vašom odlukom u vezi sa izdvajanjem video materijala iz dokaza. Ovo je rezultat postavljanja GPS.

On je predložio da veće preispita svoju odluku i opozove je, a reč je o video-snimcima sa bandera u Ritopeku.

U sudnici su pušteni i razgovori optuženog Draganića,koji su sačuvani pod kodnim imenom "Jatak". U jednom od razgovora, koji je vodio sa Nenadom Popovićem, Vlade Draganić je rekao da je išao da kupi najlone, ali da nije uzeo podlogu, četke sunđere i da će količina najlona koju je kupio "biti dosta za danas".

- Prvi sagovornik je moja tetka, drugi moja mušterija koji je bio u KPZ "Sremska Mitrovica",treći je razgovor sa kumom dok je trajalo renoviranje i zato se priča o najlonima. U preostala dva razgovora sam pričao sa stricem i sa drugom - tvrdio je okrivljeni.