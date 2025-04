BIO U GOSTIMA, PROVOCIRAO, PA POSEKAO DOMAĆINA MAČETOM: Presuda za ubistvo Ivana Miljojkovića u Kragujevcu

KRAGUJEVČANIN Goran Stanković (43) pravosnažno je osuđen na 12 godina i četiri meseca zatvora za ubistvo Ivana Miljojkovića 22.7.2022. godine u tom gradu i nedozvoljeno držanje narkotika. Apelacioni sud u Kragujevcu odbio je kao neosnovane žalbe odbrane i potvrdio ovu prvostepenu presudu.

Foto: Petar Milosevic

Njome je Stanković za ubistvo osuđen na 12 godina, a za držanje 4,21 gram kanabisa na šest meseci zatvora, pa mu je izrečena jedinstvena kazna, koja po Krivičnom zakoniku mora biti manja od njihovog zbira.

Sud je utvrdio da je on zločin počinio sa umišljajem nakon prvo verbalnog, a onda i fizičkog sukoba sa Miljojkovićem u njegovoj kući. On se sa čovekom, kojeg je ubio, otimao oko mačete dužine 44 centimetra, a onda ga njome posekao po levoj butini i rasekao mu arteriju. Pošto je to smrtonosna povreda, zbog brzog isticanja krvi, Miljojković je preminuo usled iskrvarenja. Osim toga posekao ga je i po grudima i desnoj potkolenici, a onda iskočio kroz otvoreni prozor i pobegao iz kuće.

Posle je pretresom kuće u kojoj živi Stanković policija u podrumu pronašla tri nailonske kese u kojima je skrivao kanabis. Njemu je sud do upućivanja u zatvor produžio pritvor u kojem se nalazi od hapšenja 28.7.2022. godine i koji mu se uračunava u kaznu.

Sud je prilikom presude poklonio veru svedočenju Stankovićevog prijatelja Stefana Gavrilovića sa kojim je tog dana posle posla došao u kuću Miljojkovića, kojeg inače nije poznavao i koji je ispričao šta se sve desilo. Sud je ocenio da je njegov iskaz dosledan, jasan i uverljiv i da je saglasan sa veštačenjima o nastanku Miljojkovićevih povreda, trasološkom i DNK.

Gavrilović je rekao da su sedeli kod Miljojkovića, kojeg je Stanković tada više puta provocirao, a pored ostalog mu govorio da je slep. Zbog tih prozivki je Miljojković izvadio mačetu i udarao je o svoj dlan govoreći: "Šta ćemo sad?" Tada je Stanković skočio i udario ga po ruci, a onda su se otimali oko mačete. Gavrilović je pokušao da ih razdvoji i tada je i on malo zakačen i posečen mačetom po slepočnici. U jednom trenutku Miljojkoviću je mačeta ispala, a Stanković je zgrabio i rekao: "Sad ćete da vidite šta je masakr" i posekao Mljojkovića.

Gavrilović je po bekstvu napadača, pozvao Hitnu pomoć i pokušao da mu zaustavi krvarenje, ali je Miljojković preminuo. Vlasnica kuće, u koju se Miljojković malo pre tog događaja uselio, mačetu je pronašla sutradan ispod dvoseda.

PRAVEDNA PRESUDA

PUNOMOĆNIK majke ubijenog Milene Miljojković advokat Goran Marković iz Kragujevca kaže nam da je ovakva presuda pravedna.

- Opstala na pravnoj snazi bez i jednog ukidanja. Postupak nije bio lak, imali smo obiman dokazni materijal, pet različitih veštačenja, dopune nalaza i mišljenja... Jedna od ključnih stvari, po mom stručnom mišljenju, je bio preokret u vidu naknadnog pribavljanja važnog DNK dokaza vezanog za tragove biološkog materijala oštećenog na oštrici mačete koja je bila "korpus delikti", predmet izvršenja krivičnog dela ubistvo - kazao nam je Marković.