TRUDNA MLADA MAJKA NASTRADALA SA TROGODIŠNJIM SINČIĆEM: Novi potresni detalji nesreće na pruzi kod Odžaka

U STRAHOVITOJ nesreći na pružnom prelazu kod Odžaka, poginula je mlada dvadesetsedmogodišnja majka, za koju nezvanično saznajemo da je bila u sedmom mesecu trudnoće, i njen trogodišnji sinčić, koji sa njom bio u kolima.

FOTO: Lj.P.

Mlada majka se, kako saznajemo u ponedeljak ujutro vraćala od lekara, sa kontgrole, kada je na pružnom prelazu između Odžaka i Lalića udario voz.

Od siline udara, i s obzirom na to da voz nije mogao u momentu da zakoči i zaustavi se, automobil je gurao oko 200 metara, a prednji deo vozila je završio pod kompozicijom voa. Takođe nezvanična informacija je da nastradala mlada majka kod kuće ima dete vstaro godinu dana.

Istragu ovoj teškoj nesreći vodi Osnovno javno tućžilaštvo u Somboru, kako bi se utvrdile sve okolnosti i utvrdilo kako se i zbog čega desila tragična nesreća.