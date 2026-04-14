Nesreće

KRIVIČNA PRIJAVA KINEZU OSUMNJIČENOM ZA IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI: Posle pada drvenih merdevina na ženu u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

14. 04. 2026. u 13:25

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneli su krivičnu prijavu protiv kineskog državljanina V. Z. (45), sa boravkom u Inđiji, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

FOTO:Ustupljena fotografija

Osumnjičeni je vlasnik restorana na trećem spratu tržnog centra u Novom Sadu, sa kojeg su, juče, prilikom izvođenja radova, pale merdevine i lakše povredile pedesetpetogodišnju prolaznicu.

Na lice mesta izašli su predstavnici nadležnih inspekcija i pripadnici policije koji su obavili uviđaj.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Preporučujemo

Veća kazna za ubistvo očuha: Pravosnažna presuda za ubistvo u Malom Mokrom Lugu
Suđenja

0 0

Veća kazna za ubistvo očuha: Pravosnažna presuda za ubistvo u Malom Mokrom Lugu

APELACIONI sud potvrdio je prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu kojom su Nenad Jerinić (31) i Đorđe Rakić (31) iz Valjeva osuđeni za teško ubistvo Dragana Vukovića (60) u saizvršilaštvu pre pet godina u Malom Mokrom Lugu na Zvezdari, ali je delimičnim usvajanjem žalbe Višeg tužilaštva preinačio kaznu Jeriniću i povećao mu sa 17 na 20 godina zatvora. Rakiću je potvrđena kazna od 15,6 godina zatvora.

14. 04. 2026. u 14:26

Politika
Tenis
Fudbal
BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU