BEOGRAĐANIN POKUŠAO SAMOUBISTVO ZBOG OTKAZA: Kolega mu u poslednjoj sekundi spasio život

U SRCU Beograda, u jednoj od mnogih poslovnih zgrada, odigrala se drama koja je mogla imati tragičan završetak.

Međutim, zahvaljujući hrabroj intervenciji kolege, jedan čovek danas stoji kao živi dokaz snage ljudske podrške i nade.

Ovaj hrabri Beograđanin želeo je da podeli svoje emotivno i potresno iskustvo, ali insistirao je na anonimnosti.

- Sećam se tog dana kao da je juče bilo. Stajao sam preko puta menadžera i rečenica 'moramo da raskinemo ugovor' odzvanjala mi onako u glavi kao eho. U tom trenutku nisam osećao ništa, nisam čuo ništa. Sve se zaglušilo i samo sam vrteo u glavi te reči. Ceo svet mi se srušio. Šta sad? Kako dalje? Kuda? Proradio mi je bes očaja. Nisam znao šta ću, gde ću, kuda.

Kolega mu spasio život

Prisustvo menadžera, belih zidova u kancelariji i težina reči koju je čuo činili su se nestvarnim.

Kako je ispričao, u trenutku besa i očaja, smatrao je da je jedini izlaz skok u nepoznato. Ali, zahvaljujući kolegi, tih nekoliko sekundi se preokrenulo u trenucima neizmerne važnosti i nade. Kolegin glas, onaj koji nije dopustio da se desi nezamislivo, zapečatio je njegovu sudbinu drugačije.

- Ustao sam i krenuo ka prozoru, jer sam u sekundi pomislio da je kraj jedini izlaz. Da nije bilo kolege pored mene, koji me je bukvalno uhvatio za ruku i povukao rekao 'čekaj, polako, daj da razgovaramo.' On mi je spasio život - ispričao je i dodao:

- I danas mu dugujem svoj život. Jedan njegov trzaj i reči ‘čekaj, polako’ bili su dovoljni da se zaustavim, da se setim da postoji nešto više. Taj susret me je spasio i podsetio da nikada ne treba donositi ishitrene odluke u trenucima očaja.

Ubrzo nakon dobio posao iz snova!

Ironija sudbine osigurala je da se njegovo preživljavanje ne zatvori u tami. Nakon nekog vremena, stigao je neočekivan telefonski poziv.

- Pozvali su me i rekli da imaju super, super posao baš za mene. Posao iz snova. Nikada nisam pomislio da mogu da dobijem takav posao. Pozicija je bolja, uslovi su bolji.

Ova pozitivna transformacija ga je naterala da se osvrne na trenutak kada je bio na ivici smrti zbog misli da otkaz znači kraj. Danas živi drugačiji život, pun nade, zahvalan za neizmeran preokret u svojoj karijeri i životu.

"Otkaz nije kraj sveta!"

- Danas želim da poručim svima: otkaz nije kraj sveta. Nijedan posao ne vredi vašeg života. Ako se osećate kao ja tog dana, razgovarajte sa nekim. Videćete, uvek postoji svetlo na kraju tunela. Biće bolje. Verujte u sebe - izgovorio je u svojoj potresnoj ispovesti za Prvu TV Beograđanin, koji je želeo da ostane anoniman.

