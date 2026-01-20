Nesreće

VOZ UBIO MUŠKARCA: Tragedija kod Tošinog bunara - Saobraćaj obustavljen

В.Н.

20. 01. 2026. u 14:18

MUŠKARAC, za sada nepoznatog identiteta, stradao je kada ga je danas u 13.20 časova udario voz u Zemumu.

FOTO: Depositphotos

Prema nezvaničnim informacijama, tragedija se dogodila u blizini železničke stanice Zemun.

Dolaskom na mesto nesreće, Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Železnički saobraćaj na ovom delu puta totalno je obustavljen, prenosi Blic.

