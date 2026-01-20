VOZ UBIO MUŠKARCA: Tragedija kod Tošinog bunara - Saobraćaj obustavljen
MUŠKARAC, za sada nepoznatog identiteta, stradao je kada ga je danas u 13.20 časova udario voz u Zemumu.
Prema nezvaničnim informacijama, tragedija se dogodila u blizini železničke stanice Zemun.
Dolaskom na mesto nesreće, Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt muškarca.
Železnički saobraćaj na ovom delu puta totalno je obustavljen, prenosi Blic.
