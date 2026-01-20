VOZ UBIO MUŠKARCA: Tragedija kod Tošinog bunara - Saobraćaj obustavljen

BIVŠI fudbaler Živko Bakić Žića (44) u petak, 16. januara, kasno po podne, krenuo je, po svemu sudeći, na dogovoreni sastanak sa, za sada, nepoznatom osobom! Bliskim ljudima je rekao da ga određeni period ostave samog i ušetao u šumu. Umesto poznatog lika, sačekao ga je ubica i u njega ispalio nekoliko hitaca, a potom ga "overio". Motiv ove surove likvidacije, prema nezvaničnim informacijama, krije se u porukama na skaj-aplikaciji.