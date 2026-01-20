OVO JE LAZAR KOJI JE DIVLJAO PO TRGU REPUBLIKE: Pijan se zaletao u druge automobile, pokosio mladića (FOTO)

MUŠKARAC koji je automobilom pre tri večeri divljao Trgom Republike je izvesni Lazar K.

Foto: Printscreen/Instagram/laki_znik

Lazar K. nije nepoznat istražnim organima, budući da je pre izvesnog vremena već bio hapšen zbog narkotika, prenosi Telegraf.

Lazar K. se tereti da je u stanju teške alkoholisanosti namerno koristio svoj automobil kao oružje, zalećući se u tuđa vozila, pri čemu je na kolovozu "pokupio" i nesrećnog mladića.

Foto: Printscreen/Instagram/laki_znik

Podsetimo, policijske patrole koje su izašle na uviđaj zatekle su uništene automobile i pijanog vozača, ali ne i povređenog mladića. Tek naknadnom proverom i operativnim radom, potvrđeno je da je on hitno transportovan u bolnicu neposredno pre dolaska policije.

- Mladić je primljen sa povredama zadobijenim u udesu, ukazana mu je kompletna lekarska pomoć i srećom, on je sada u stabilnom stanju i van životne opasnosti - navodi se.

