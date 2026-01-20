OVO JE LAZAR KOJI JE DIVLJAO PO TRGU REPUBLIKE: Pijan se zaletao u druge automobile, pokosio mladića (FOTO)
MUŠKARAC koji je automobilom pre tri večeri divljao Trgom Republike je izvesni Lazar K.
Lazar K. nije nepoznat istražnim organima, budući da je pre izvesnog vremena već bio hapšen zbog narkotika, prenosi Telegraf.
Lazar K. se tereti da je u stanju teške alkoholisanosti namerno koristio svoj automobil kao oružje, zalećući se u tuđa vozila, pri čemu je na kolovozu "pokupio" i nesrećnog mladića.
Podsetimo, policijske patrole koje su izašle na uviđaj zatekle su uništene automobile i pijanog vozača, ali ne i povređenog mladića. Tek naknadnom proverom i operativnim radom, potvrđeno je da je on hitno transportovan u bolnicu neposredno pre dolaska policije.
- Mladić je primljen sa povredama zadobijenim u udesu, ukazana mu je kompletna lekarska pomoć i srećom, on je sada u stabilnom stanju i van životne opasnosti - navodi se.
