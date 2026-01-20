Nesreće

OVO JE LAZAR KOJI JE DIVLJAO PO TRGU REPUBLIKE: Pijan se zaletao u druge automobile, pokosio mladića (FOTO)

В.Н.

20. 01. 2026. u 11:12

MUŠKARAC koji je automobilom pre tri večeri divljao Trgom Republike je izvesni Lazar K.

ОВО ЈЕ ЛАЗАР КОЈИ ЈЕ ДИВЉАО ПО ТРГУ РЕПУБЛИКЕ: Пијан се залетао у друге аутомобиле, покосио младића (ФОТО)

Foto: Printscreen/Instagram/laki_znik

Lazar K. nije nepoznat istražnim organima, budući da je pre izvesnog vremena već bio hapšen zbog narkotika, prenosi Telegraf. 

Lazar K. se tereti da je u stanju teške alkoholisanosti namerno koristio svoj automobil kao oružje, zalećući se u tuđa vozila, pri čemu je na kolovozu "pokupio" i nesrećnog mladića.

Foto: Printscreen/Instagram/laki_znik

Podsetimo, policijske patrole koje su izašle na uviđaj zatekle su uništene automobile i pijanog vozača, ali ne i povređenog mladića. Tek naknadnom proverom i operativnim radom, potvrđeno je da je on hitno transportovan u bolnicu neposredno pre dolaska policije.

- Mladić je primljen sa povredama zadobijenim u udesu, ukazana mu je kompletna lekarska pomoć i srećom, on je sada u stabilnom stanju i van životne opasnosti - navodi se.

BONUS VIDEO - Sahranjen heroj Stefan, grob prekriven cvećem i vencima

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŽIĆA NAMAMLJEN U KLOPKU? Novi detalji iz istrage likvidacije Živka Bakića (44) u naselju Sopot
Zločin

0 1

ŽIĆA NAMAMLJEN U KLOPKU? Novi detalji iz istrage likvidacije Živka Bakića (44) u naselju Sopot

BIVŠI fudbaler Živko Bakić Žića (44) u petak, 16. januara, kasno po podne, krenuo je, po svemu sudeći, na dogovoreni sastanak sa, za sada, nepoznatom osobom! Bliskim ljudima je rekao da ga određeni period ostave samog i ušetao u šumu. Umesto poznatog lika, sačekao ga je ubica i u njega ispalio nekoliko hitaca, a potom ga "overio". Motiv ove surove likvidacije, prema nezvaničnim informacijama, krije se u porukama na skaj-aplikaciji.

20. 01. 2026. u 12:09

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?

SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?