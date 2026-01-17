NEMIRNA NOĆ U BEOGRADU: Četiri osobe povređene u četiri udesa u Beogradu

"SVE što rade, sve je laž. Lagali su i za novac koji je dat. I nije dat Ani Bekuti, već za celu manifestaciju", naveo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obraćanja nakon sastanka sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom, a komentarišući jeziv napad blokadera na estrandu umetnicu Anu Bekutu u Čačku.