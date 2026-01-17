NEMIRNA NOĆ U BEOGRADU: Četiri osobe povređene u četiri udesa u Beogradu
ČETIRI osobe zadobile su lakše povrede u četiri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Ekipe hitne službe obavile su 101 intervenciju, od kojih je 19 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su uglavnom zvali hipertenzičari i psihijatrijski pacijenti.
