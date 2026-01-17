Nesreće

NEMIRNA NOĆ U BEOGRADU: Četiri osobe povređene u četiri udesa u Beogradu

В.Н.

17. 01. 2026. u 07:28

ČETIRI osobe zadobile su lakše povrede u četiri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

НЕМИРНА НОЋ У БЕОГРАДУ: Четири особе повређене у четири удеса у Београду

Foto: Novosti Online

Ekipe hitne službe obavile su 101 intervenciju, od kojih je 19 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su uglavnom zvali hipertenzičari i psihijatrijski pacijenti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera

"PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI" Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera