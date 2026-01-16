TELO NEPOZNATE OSOBE PRONAĐENO U ŠUMI: Jezive scene na putu za Malu Ivanču
TELO za sada nepoznate osobe pronađeno je u šumi kod puta za Malu Ivanču.
Prema prvim informacijama do kojih su došli mediji, telo je uočeno u šumi preko puta broja 65 u Ulici put za Malu Ivanču u Ripnju. Odmah su alarmirane nadležne službe.
Na lice mesta pristigla je Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt, kao i policija.
Za sada nije poznat pol, niti identitet osobe koja je pronađena, a takođe se ne zna da li je reč o prirodnoj smrti, nesrećnom slučaju ili je u pitanju krivično delo.
(Telegraf)
