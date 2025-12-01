TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD MAJDANPEKA: Direktan sudar kamiona i auta, strahuje se da ima mrtvih

TEŠKA saobraćajna nesreća desila se danas na putu Rudna Glava-Majdanpek. Prema nezvaničnim informacijama, strahuje se da ima poginulih.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Do nesreće je došlo nešto nakon 17 časova, kada su se sudarili automobil i kamion.

Kako se može videti na snimku, čini se da se vozač automobila direktno zakucao u teretno vozilo.

Saobraćaj je obustavljen, uviđaj je u toku.

(Blic)