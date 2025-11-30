STRADALI DETE I MUŠKARAC: Dve teške saobraćajne nesreće na istom delu auto-puta

DETE i muškarac su stradali, a žena je povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas, oko jedan sat posle ponoći, na auto-putu "Miloš Veliki", u smeru ka Čačku, na delu mosta na Savi, na teritoriji opštine Surčin–Obrenovac.

Foto: Shutterstock

Do udesa je došlo u sudaru putničkog vozila i autobusa, saznaje RTS.

Dr Danijela Jeftić iz Hitne pomoći rekla je za RTS da su ekipe na licu mesta mogle da konstatuju samo smrt deteta, dok je dvadesettrotogodišnja žena sa teškim povredama zbrinuta u Urgentnom centru, a muškarca je prevezla obrenovačka Hitna pomoć.

Druga nesreća

Nakon što je uspostavljen saobraćaj, oko četiri sata došlo je do još jedne saobraćajne nezgode na istom delu puta, kilometar i po pre mesta prve nesreće, u kojoj je učestvovalo šest vozila. Dve osobe su u toj nezgodi povređene i prevezene u Urgentni centar.

(RTS)

Uskoro opširnije