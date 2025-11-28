STIGLI REZULTATI OBDUKCIJE TELA: Poznato kako su poginuli Ana Radović i njen prijatelj Aleksandar u nesreći kod Čačka

REZULTATI obdukcije tela Ane Radović (20) i Aleksandra Masalušića (37), koji su poginuli u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka, pokazali su da je smrt kod oboje nastradalih nastupila trenutno, saznaju "Novosti".

Foto: Novosti/Društvene mreže

Obudukcije nastradalih završene su juče popodne, a uradio ih je dr Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i sudski veštak.

Prema nezvaničnim informacijama "Novosti", obducent je konstatovao višestruke prelome više kostiju kod oba putnika. Smrt je, po tome sudeći, nastupila trenutno.

To znači da su vozač i suvozač u automobilu poginuli na licu mesta, kada se "audi SQ" usled neprilagođene brzine, survao sa puta, probio zaštitnu ogradu i upao u betonski propust.

Rezultati toskikoloških analiza nisu još poznati, a očekuje se da će stići u narednom periodu.

Telo Ane preuzeto je u četvrtak kasno popodne, a Aleksandrovo jutros, i ono je odvezeno jutros pogrebnim kolima pribojskih registarskih oznaka.

Sahrana Ane Radović danas na Zlatiboru

Danas u 13 časova na Zlatiborskom groblju biće sahranjena Ana Radović iz Čajetine, dok termin sahrane njenog prijatelja Aleksandra

Opelo će se održati u 12 sati kod porodične kuće nastradale devojke, a ožalošćeni su majka, otac i brat.

- Obaveštavamo rodibinu, prijatelje i komšije da je naša draga Radović Ana nesrećnim slučajem preminula dana 23. novembra 2025. Sahrana će se obaviti u petak 28. novembra u 13 časova na groblju na Zlatiboru. Opelo kod porodične kuće u 12 časova - navodi se u čitulji.

Foto: Printksrin Fejsbuk

"Lepa naša Ana, ovo nije smelo da se desi! Putuj spokojna jer ideš na neko bolje mesto", "Počivajte u miru, dragi naši", "Saučešće porodicama nastradalih, zaista je strašno na koji način su izgubili život", "Sale, neka gori večna sveća za tebe, brate naš", "Ana, poslednji pozdrav za tvoju divnu dušu", "Tuga koja nas je zadesila je velika i moramo da naučimo da živimo s njom. Nikad te nećemo zaboraviti", "Anu pamtim kao malu devojčicu i ćerku moja prijateljice. Ana je prerano napustila ovozemaljski svet i pridružila sa anđelima u nebeskom raju. Anđele, počivaj u miru i vječnaja pamjat", "Draga devojčice, pamtim te kao anđela sa širokim osmehom" - samo su neki od poruka koje se mogu pročitati za nastradale.

Podsetimo, Ana Radović (20), koja je nestala 23.11. nakon što se iz svog doma na Zlatiboru uputila ka Beogradu, pronađena je mrtva na magistralnom putu kod Čačka. Telo nesrećne devojke, pronađeno je u "audiju" zajedno sa telom Aleksandra (37) koji je upravljao ovim automobilom.