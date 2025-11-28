130 INTERVENCIJA TOKOM NOĆI: Četiri osobe lakše povređene u četiri saobraćajne nesreće u Beogradu

ČETIRI osobe zadobile su lakše povrede u četiri sabraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu. Hitna pomoć obavila je 130 intervencija, prenosi Tanjug.

Foto: M.Stevanović

Od tih povređenih, dve osobe su zbrinute na licu mesta, a dve su prevezene u Zemunsku bolnicu.

Ekipe ove službe tokom noći su obavile 130 intervencija od kojih je 27 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljale osobe zbog povišenog krvnog pritiska i astmatičari.

(Tanjug)