130 INTERVENCIJA TOKOM NOĆI: Četiri osobe lakše povređene u četiri saobraćajne nesreće u Beogradu
ČETIRI osobe zadobile su lakše povrede u četiri sabraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu. Hitna pomoć obavila je 130 intervencija, prenosi Tanjug.
Od tih povređenih, dve osobe su zbrinute na licu mesta, a dve su prevezene u Zemunsku bolnicu.
Ekipe ove službe tokom noći su obavile 130 intervencija od kojih je 27 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljale osobe zbog povišenog krvnog pritiska i astmatičari.
(Tanjug)
