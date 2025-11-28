Nesreće

130 INTERVENCIJA TOKOM NOĆI: Četiri osobe lakše povređene u četiri saobraćajne nesreće u Beogradu

K. Despotović

28. 11. 2025. u 07:08

ČETIRI osobe zadobile su lakše povrede u četiri sabraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu. Hitna pomoć obavila je 130 intervencija, prenosi Tanjug.

130 ИНТЕРВЕНЦИЈА ТОКОМ НОЋИ: Четири особе лакше повређене у четири саобраћајне несреће у Београду

Foto: M.Stevanović

Od tih povređenih, dve osobe su zbrinute na licu mesta, a dve su prevezene u Zemunsku bolnicu.

Ekipe ove službe tokom noći su obavile 130 intervencija od kojih je 27 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljale osobe zbog povišenog krvnog pritiska i astmatičari.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE NA GRADILIŠTU KOD DOBANOVACA

ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE NA GRADILIŠTU KOD DOBANOVACA