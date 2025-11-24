Nesreće

PALA STENA NA VOZAČA NA IBARSKOJ: Detalji nesreće kod Raške, evo u kakvom je stanju (FOTO)

24. 11. 2025. u 12:35

NESREĆA na Ibarskoj magistrali koja se dogodila jutros kod Raške, kada se velika stena odvalila sa litice pored puta i pala direktno na vozilo "golf" na svu sreću nikog nije povredila

Foto: InstagramPrintscreen/192_rs

- U automobilu marke "golf" bio je muškarac koji je nakon nesreće prevezen u rašku bolnicu, gde mu na svu sreću nisu konstatovane povrede - kaže izvor. 

Pukom srećom muškarac je izbegao povrede nakon što je ogromna stena pala na put i bukvalno uništila prednji deo vozila koji je bio u pokretu. Saobraćaj je u prvi mah bio zatvoren, ali je onda uspostavljena jedna traka kojom su vozila išla naizmenično. 

- Pravo je čudo da je vozač živ i nepovređen, pošto je prednji deo automobila kojim je upravljao u trenutku odrona potpuno zgnječen - zaključuje izvor.

(Kurir)

