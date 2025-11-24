SAOBRAĆAJNA NEZGODA SA SMRTNIM ISHODOM: Tužilac zatražio pritvor za vozača autobusa
U Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu saslušan je I.P.(62) iz Niša u vezi saobraćajne nezgode u kojoj je nastupila smrt jedne osobe nakon čega je sudu predloženo da mu se odredi pritvor.
Osumnjičeni se tereti za izvršenje krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je u prisustvu branioca izneo odbranu, a mera pritvora predložena je zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi ostankom na slobodi mogao uticati na nesaslušane svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo.
Doneta je naredba o sprovođenju istrage tokom koje će se ispitati svedoci i obaviti neophodna veštačenja. Do saobraćajne nezgode je došlo 20. novembra u Leskovcu, u blizini Svetoilijskoj groblja odnosno na takozvanom Jajinskom putu. U nezgodi je vozač autobusa povredio dva pešaka, a jedan je preminuo u bolnici od posledica zadobijenih povreda.
