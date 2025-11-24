SAOBRAĆAJNA NEZGODA SA SMRTNIM ISHODOM: Tužilac zatražio pritvor za vozača autobusa

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu saslušan je I.P.(62) iz Niša u vezi saobraćajne nezgode u kojoj je nastupila smrt jedne osobe nakon čega je sudu predloženo da mu se odredi pritvor.

foto: I.Mitić

Osumnjičeni se tereti za izvršenje krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je u prisustvu branioca izneo odbranu, a mera pritvora predložena je zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi ostankom na slobodi mogao uticati na nesaslušane svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo.

Doneta je naredba o sprovođenju istrage tokom koje će se ispitati svedoci i obaviti neophodna veštačenja. Do saobraćajne nezgode je došlo 20. novembra u Leskovcu, u blizini Svetoilijskoj groblja odnosno na takozvanom Jajinskom putu. U nezgodi je vozač autobusa povredio dva pešaka, a jedan je preminuo u bolnici od posledica zadobijenih povreda.