AUTO UDARIO DEVOJČICU (7) NA PEŠAČKOM PRELAZU: Saobraćajna nesreća u blizini škole u Beogradu
TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Rakovici u blizini Osnovne škole "Nikola Tesla", pri čemu je jedno dete (7) povređeno.
Kako se saznaje, nezgoda se dogodila kada je devojčicu, dok je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, udario "punto".
Za sada nije poznato da li je vozač vozio neprilagođenom brzinom, da li je imao ograničenu vidljivost ili je reč o nepažnji, ali će sve okolnosti biti utvrđene nakon završetka policijskog uviđaja.
Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta i ukazala prvu pomoć povređenoj devojčici, koja je prevezena u zdravstvenu ustanovu na dalju dijagnostiku. Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu njenih povreda.
Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj, a istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti koje su dovele do nezgode, je u toku.
(Telegraf)
