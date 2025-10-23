ŠEST OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se deset saobraćajnih nesreća
NA području Južnobačkog okruga, u protekla 24 sata dogodilo se deset saobraćajnih nesreća, u kojima je šest osoba lakše povređeno.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 22. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 412 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 15 vozača i dva vozila, a zadržana su četiri vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a tri zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
