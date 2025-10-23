ŠEST OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se deset saobraćajnih nesreća

NA području Južnobačkog okruga, u protekla 24 sata dogodilo se deset saobraćajnih nesreća, u kojima je šest osoba lakše povređeno.

G.Šljivić

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 22. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 412 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 15 vozača i dva vozila, a zadržana su četiri vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a tri zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.