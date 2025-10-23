STABILNO STANJE POVREĐENIH U NESREĆI KOD SREMSKE MITROVICE: Samo jedan pacijent ostao na intenzivnoj nezi
U OPŠTOJ bolnici u Sremskoj Mitrovici trenutno se nalazi 12 pacijenata povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 17. oktobra na putu Sremska Mitrovica – Ruma, kada se prevrnuo autobus koji je prevozio radnike fabrike iz Rume.
Prema najnovijim informacijama iz bolnice, stanje svih hospitalizovanih pacijenata je stabilno, a juče su još dve osobe otpuštene na kućno lečenje.
Samo jedan pacijent se trenutno nalazi u Jedinici intenzivne nege, dok je preostalih 11 zbrinuto na odeljenjima ortopedije i hirurgije, gde se uspešno oporavljaju.
Podsećamo, u nesreći su tri osobe izgubile život, dve na licu mesta, dok je treća preminula kasnije tokom dana od zadobijenih povreda. Više od 60 povređenih primljeno je u mitrovačku bolnicu, gde su najteže povređeni odmah operisani.
Jedna pacijentkinja je istog dana prebačena u Urgentni centar UKCS, jedan pacijent u UKC Vojvodine, dok je 21. oktobra još jedan povređeni transportovan na dalje lečenje u Novi Sad.
Kako navode iz bolnice, stanje pacijenata se prati iz sata u sat, a otpuštanje preostalih očekuje se u narednim danima.
(Kurir)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)