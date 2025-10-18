Nesreće

KOMBI SE SAM POKRENUO I PREGAZIO SVOG VLASNIKA: Jeziva nesreća u Železniku

В.Н.

18. 10. 2025. u 16:29

Nesvakidašnja i teška nesreća dogodila se danas u Železniku, u Ulici Lole Ribara broj 6, kada je kombi pregazio svog sopstvenog vlasnika.

Foto: D. N.

Prema prvim informacijama, čovek je sa vozilom došao na benzinsku stanicu, ali se kombi iz nepoznatih razloga sam pokrenuo i pregazio ga.

Prema rečima svedoka, sve se dogodilo u trenutku, a povređeni su pretrpeli ozbiljne povrede grudnog koša.

- Kombi se zaustavljao, čovek je nešto proveravao, a onda je vozilo samo krenulo i prešlo preko njegovih grudi. Ljudi su dotrčali i jedva ga izvukli - rekao je jedan od svedoka događaja.

Ekipe za hitne slučajeve odmah su reagovale i prevezle dve osobe u hitnu pomoć, uključujući i vlasnika kombija.

Njegovo zdravstveno stanje je u ovom trenutku nepoznato.

Policija istražuje, a sve okolnosti nesreće će biti utvrđene tokom istrage.

(Telegraf)

