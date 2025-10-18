KOMBI SE SAM POKRENUO I PREGAZIO SVOG VLASNIKA: Jeziva nesreća u Železniku
Nesvakidašnja i teška nesreća dogodila se danas u Železniku, u Ulici Lole Ribara broj 6, kada je kombi pregazio svog sopstvenog vlasnika.
Prema prvim informacijama, čovek je sa vozilom došao na benzinsku stanicu, ali se kombi iz nepoznatih razloga sam pokrenuo i pregazio ga.
Prema rečima svedoka, sve se dogodilo u trenutku, a povređeni su pretrpeli ozbiljne povrede grudnog koša.
- Kombi se zaustavljao, čovek je nešto proveravao, a onda je vozilo samo krenulo i prešlo preko njegovih grudi. Ljudi su dotrčali i jedva ga izvukli - rekao je jedan od svedoka događaja.
Ekipe za hitne slučajeve odmah su reagovale i prevezle dve osobe u hitnu pomoć, uključujući i vlasnika kombija.
Njegovo zdravstveno stanje je u ovom trenutku nepoznato.
Policija istražuje, a sve okolnosti nesreće će biti utvrđene tokom istrage.
(Telegraf)
