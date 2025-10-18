NOVE INFORMACIJE O POVREĐENIMA KOD SREMSKE MITROVICE: Oglasili se iz bolnice, osam putnika autobusa na Intenzivnoj nezi
STANjE 39 osoba povređenih u jučerašnjem prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice je nepromenjeno, potvrđeno je za RTS u Opštoj bolnici u ovom gradu.
Osam pacijenata nalazi se na Intenzivnoj nezi, dvadesetoro je smešteno na Odeljenju opšte hirurgije, a jedanaestoro na Ortopediji.
U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče na putu između Sremske Mitrovice i sela Jarak, život su izgubile tri osobe - dve na licu mesta i jedna u bolnici od posledica zadobijenih povreda.
Ukupno 61 putnik je pregledan u mitrovačkoj bolnici, a 39 osoba je zadržano na lečenju. Osam pacijenata nalazi se na Intenzivnoj nezi, dvadesetoro je smešteno na Odeljenju opšte hirurgije, a jedanaestoro na Ortopediji.
Jedna osoba je prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, a jedna je transportovana je u Beograd na dalje lečenje.
Autobus prevoznika "Sirmium bus", koji je prevozio radnike, iz još uvek nepoznatih razloga sleteo je sa puta i prevrnuo se.
Vozač autobusa, D. K. (1955), uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su tri osobe stradale. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je vozač osumnjičen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
MUP je takođe istaklo da je u prethodne dve godine bilo tri nadzora rada prevoznika i utvrđeno je više od 60 neispravnosti.
Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja navodi da se saobraćajna nesreća dogodila na deonici puta koja, kako kaže, ne prašta ljudske greške.
- Radi se o jednoj od najvećih saobraćajnih nezgoda ove godine - ukazuje Koković.
(RTS)
