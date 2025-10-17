ŽENA (40) UMRLA U TERETANI! Tragedija u Borči
ŽENI je pozlilo u toku vežbanja i samo se srušila, prenose mediji.
Neimenovana žena (40) umrla je danas u jednoj teretani u Borči.
Prema prvim informacijama, nije joj bilo spasa uprkos dugotrajnoj reanimaciji Hitne pomoći.
Kako se prenosi, ženi je pozlilo u toku vežbanja i samo se srušila.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
