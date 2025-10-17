Nesreće

ŽENA (40) UMRLA U TERETANI! Tragedija u Borči

V.N.

17. 10. 2025. u 20:20

ŽENI je pozlilo u toku vežbanja i samo se srušila, prenose mediji.

ЖЕНА (40) УМРЛА У ТЕРЕТАНИ! Трагедија у Борчи

Foto: I.M.

Neimenovana žena (40) umrla je danas u jednoj teretani u Borči.

Prema prvim informacijama, nije joj bilo spasa uprkos dugotrajnoj reanimaciji Hitne pomoći.

Kako se prenosi, ženi je pozlilo u toku vežbanja i samo se srušila.

(Telegraf)

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana