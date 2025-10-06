Nesreće

NOVI DETALJI DRAME NA DUNAVU: Oglasila se policija - evo ko se udavio u Bačkom Novom Selu

Ljiljana Preradović

06. 10. 2025. u 17:41

POLICIJSKOJ upravi u Novom Sadu, sinoć oko 20.45 časova, prijavljeno je da se na Dunavu kod mesta Plavna, prevrnuo čamac u kojem je bilo najmanje deset osoba, među kojima su državljani Narodne Republike Kine.

FOTO: S. KENEŠKI

Odmah po prijavi, upućene su patrole PU u Novom Sadu, granične policije i pripadnici Sektora za vanredne situacije, a kontaktirana je i policija Republike Hrvatske.

U Bačkom Novom Selu je u akciji spasavanja iz vode izvučena jedna osoba, kineski državljanin, kod koga je konstatovana smrt.

Takođe, do sada pronađena su još četiri kineska državljana kojima je ukazana lekarska pomoć.

Prema dosadašnjim informacijama, policija Hrvatske je iz Dunava izvukla pet državljana Kine – tri muškarca i dve žene.

Policija nastavlja pretragu i u saradnji Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu koje je ovaj događaj kvalifikovalo kao krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, preduzima mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

