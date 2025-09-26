KROZ ŽABALJ VOZIO POTPUNO PIJAN: Policija u Južnobačkom okrugu za dan, iz saobraćaja isključila 21 vozača

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 25. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 317 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

G.Šljivić (arhiva)

Na ovom području, iz saobraćaja je isključen 21 vozač i dva vozila, a zadržana su dva vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola, adrugi zbog nasilničke vožnje. Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Žablju, vozio u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.

U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a tri lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.