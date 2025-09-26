KROZ ŽABALJ VOZIO POTPUNO PIJAN: Policija u Južnobačkom okrugu za dan, iz saobraćaja isključila 21 vozača
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 25. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 317 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključen 21 vozač i dva vozila, a zadržana su dva vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola, adrugi zbog nasilničke vožnje. Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Žablju, vozio u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.
U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a tri lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)