ŽENA STRADALA U POŽARU: Vatrena stihija na teritoriji Vrnjačke Banje

U požaru koji je danas oko 13 sati izbio u blizini šume na teritoriji Vrnjačke Banje, zahvativši oko jedan hektar suve trave, strnjišta i četiri ara zasada malina, kako nezvanično saznajemo nastradala je meštanka M.T. (73).

G.Šljivić

Kako se pretpostavlja, nesrećna žena nastradala je dok je palila strnjiku u malinjaku kada se, očigledno nepažnjom, vatra proširila i zahvatila njenu odeću.

G.Šljivić (arhiva)

U gašenju požara koji je potpuno likvidiran oko 17 sati učestvovali su pripadnici VSO Vrnjačka Banja sa tri vozila, a više detalja pod kojima je izbio požar kao i okolnosti pod kojima je nastradala žena biće poznato nakon što nadležne službe sprovedu istragu.