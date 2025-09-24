ŽENA STRADALA U POŽARU: Vatrena stihija na teritoriji Vrnjačke Banje
U požaru koji je danas oko 13 sati izbio u blizini šume na teritoriji Vrnjačke Banje, zahvativši oko jedan hektar suve trave, strnjišta i četiri ara zasada malina, kako nezvanično saznajemo nastradala je meštanka M.T. (73).
Kako se pretpostavlja, nesrećna žena nastradala je dok je palila strnjiku u malinjaku kada se, očigledno nepažnjom, vatra proširila i zahvatila njenu odeću.
U gašenju požara koji je potpuno likvidiran oko 17 sati učestvovali su pripadnici VSO Vrnjačka Banja sa tri vozila, a više detalja pod kojima je izbio požar kao i okolnosti pod kojima je nastradala žena biće poznato nakon što nadležne službe sprovedu istragu.
