Nesreće

ŽENA STRADALA U POŽARU: Vatrena stihija na teritoriji Vrnjačke Banje

Goran Ćirović

24. 09. 2025. u 18:48

U požaru koji je danas oko 13 sati izbio u blizini šume na teritoriji Vrnjačke Banje, zahvativši oko jedan hektar suve trave, strnjišta i četiri ara zasada malina, kako nezvanično saznajemo nastradala je meštanka M.T. (73).

ЖЕНА СТРАДАЛА У ПОЖАРУ: Ватрена стихија на територији Врњачке Бање

G.Šljivić

Kako se pretpostavlja, nesrećna žena nastradala je dok je palila strnjiku u malinjaku kada se, očigledno nepažnjom, vatra proširila i zahvatila njenu odeću.

G.Šljivić (arhiva)

 

U gašenju požara koji je potpuno likvidiran oko 17 sati učestvovali su pripadnici VSO Vrnjačka Banja sa tri vozila, a više detalja pod kojima je izbio požar kao i okolnosti pod kojima je nastradala žena biće poznato nakon što nadležne službe sprovedu istragu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta