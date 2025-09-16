Nesreće

AUTOMOBIL POKOSIO DETE NA VIDIKOVCU: Vozač pobegao sa lica mesta

В.Н.

16. 09. 2025. u 16:58

TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se oko 15.30 časova kod vidikovačke pijace, u blizini škole ''Branko Ćopić''.

Foto: M. Anđela/Profimedia

Naime, vozač automobila udario je dete i tom prilikom ga oborio.

Nije poznato kako je došlo do nezgode, kao ni u kakvom stanju je oboreno dete.

(Informer)

