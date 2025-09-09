RELATIVNO MIRNA NOĆ U BEOGRADU: U dve saobraćajne nezgode dvoje lakše povređenih
NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez većih incidenata i uz dve saobraćajne nezgode s dvoje lakše povređenih.
Ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 120 intervencija od čega je 27 bilo na javnom mestu.
Kako je rečeno Tanjugu iz Hitne pomoći, tokom noći u glavnom gradu došlo je i do dve saobraćajne nezgode ali bez teže povređenih.
Dve osobe su povređene u odvojenim nezgodama, jedna je prevezena u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dok je drugoj osobi pomoć ukazana na licu mesta.
Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput asmatičara, hipertenzičara kao i srčani i onkološki bolesnici.
