SUDAR VIŠE VOZILA NA AUTO-PUTU BLIZU AERODROMA: Stvorila se velika gužva
NA autoputu u blizini aerodroma Nikola Tesla u Beogradu večeras je došlo do saobraćajne nesreće, zbog koje se stvorila saobraćajna gužva.
U udesu, koji se dogodio posle isključenja za autoput, u smeru ka Beogradu, učestvovala su dva vozila i jedan motor.
Zbog sudara, na autoputu se stvorila velika gužva u saobraćaju.
Na lice mesta došle su patrole policije.
Nije poznato da li ima povređenih.
(Tanjug)
