SUDAR VIŠE VOZILA NA AUTO-PUTU BLIZU AERODROMA: Stvorila se velika gužva

NA autoputu u blizini aerodroma Nikola Tesla u Beogradu večeras je došlo do saobraćajne nesreće, zbog koje se stvorila saobraćajna gužva.

Foto: D. N.

U udesu, koji se dogodio posle isključenja za autoput, u smeru ka Beogradu, učestvovala su dva vozila i jedan motor.

Zbog sudara, na autoputu se stvorila velika gužva u saobraćaju.

Na lice mesta došle su patrole policije.

Nije poznato da li ima povređenih.

(Tanjug)