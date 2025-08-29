Nesreće

TRI VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcioinisala 343 prekršaja

Ljiljana Preradović

29. 08. 2025. u 10:19

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 28. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 343 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

ТРИ ВОЗАЧА ЗАДРЖАНА НА ТРЕЖЊЕЊУ: Полиција у Јужнобачком округу за дан открила и санкциоинисала 343 прекршаја

Foto: Instagram/ MUP

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 16 vozača i tri vozila, a zadržana su tri vozača, jer su vozili pod dejstvom alkohola. Oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.

U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe  zadobile lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe lakše povređene.

