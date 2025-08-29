TRI VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcioinisala 343 prekršaja
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 28. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 343 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 16 vozača i tri vozila, a zadržana su tri vozača, jer su vozili pod dejstvom alkohola. Oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.
U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe lakše povređene.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
