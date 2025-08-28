Nesreće

DEVOJČICA POGINULA, OSTALA ZAGLAVLJENA POD AUTOBUSOM: Jezivi detalji nesreće u Zemunu - Povređena i trudnica u 9. mesecu

В.Н.

28. 08. 2025. u 13:46

U SUDARU tri autombila i autobusa u Zemunu stradala je devojčica (15) , a teško povređena trudnica deveti mesec.

ДЕВОЈЧИЦА ПОГИНУЛА, ОСТАЛА ЗАГЛАВЉЕНА ПОД АУТОБУСОМ: Језиви детаљи несреће у Земуну - Повређена и трудница у 9. месецу

D.N.

Nesrećna devojčica bila je zaglavljena ispod autobusa. Nju su morali da izvlače vatrogasci.

Nažalost, Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt. 

U bolnicu je prevezena i trudnica koja je deveti mesec trudnoće.

Na terenu su četiri ekipe Hitne pomoći, policija i vatrogasci, prenosi Telegraf. 

