DEVOJČICA POGINULA, OSTALA ZAGLAVLJENA POD AUTOBUSOM: Jezivi detalji nesreće u Zemunu - Povređena i trudnica u 9. mesecu
U SUDARU tri autombila i autobusa u Zemunu stradala je devojčica (15) , a teško povređena trudnica deveti mesec.
Nesrećna devojčica bila je zaglavljena ispod autobusa. Nju su morali da izvlače vatrogasci.
Nažalost, Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.
U bolnicu je prevezena i trudnica koja je deveti mesec trudnoće.
Na terenu su četiri ekipe Hitne pomoći, policija i vatrogasci, prenosi Telegraf.
