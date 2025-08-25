Nesreće

LAKŠE POVREĐEN STRANAC U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI U SMEDEREVU: Udes kamiona i automobila na Kolarskoj petlji

Jelena Ilić

25. 08. 2025. u 12:00

Na obilaznici kod Smedereva, poznatoj kao Kolarska petlja, kod motela „Na raskršću“, danas se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je lakše povređen jedan strani državljanin.

ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕН СТРАНАЦ У САОБРАЋАЈНОЈ НЕЗГОДИ У СМЕДЕРЕВУ: Удес камиона и аутомобила на Коларској петљи

Foto: Printscreen Smederevo uživo

Naime, on je upravljao kamionom i kretao se obilaznicom, kada je, ne poštujući prvenstvo prolaza,  na njega naleteo putničko vozilo. Vozač kamiona je pokušao da izbegne sudar, izgubio kontrolu nad vozilo, koje se potom prevrnulo u jarak kraj puta. Vatogasci i hitna pomoć izvukli su vozača koji je, srećom,  kako saznajemo, zadobio lake telesne povrede.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)