SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA JUGU SRBIJE: Jedna osoba poginula u sudaru autobusa i automobila

21. 08. 2025. u 09:44

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas u ranim jutarnjim časovima u selu Dolac kod Kline između autobusa i putničkog automobila, pri čemu je jedna osoba stradala, dok je petoro ljudi zadobilo povrede.

Foto: Printscreen/Facebook

Nesreća se dogodila iz još uvek nepoznatih razloga, a na lice mesta je odmah izašla policija koja obavlja uviđaj.

Opšta bolnica u Peći potvrdila je da je u prijemnu službu dovezena jedna osoba bez znakova života, dok su povređeni hospitalizovani i trenutno su pod nadzorom medicinskih ekipa.

 -Do sada smo primili pet povređenih iz ove nesreće. Pacijentima se pruža neophodna zdravstvena nega, a o daljem razvoju njihovog stanja javnost će biti blagovremeno obaveštena- navodi se u saopštenju bolnice.

Da se nesreća dogodila potvrdila je i tzv. kosovska policija. Portparol policije za region Peći, Fadilj Gaši, izjavio je da je do udesa došlo jutros oko 6.10 časova na putnom pravcu Peć–Priština. U sudaru su učestvovali autobus i putnički automobil.

- Policijske jedinice su odmah izašle na teren i potvrdile da ima povređenih, ali se tačan broj utvrđuje. Nadležne službe rade na rasvetljavanju okolnosti koje su dovele do nesreće - rekao je Gaši.

Istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja.

