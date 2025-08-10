Nesreće

TRAGEDIJA KOD LAZAREVCA: Utopila se jedna osoba u Kolubari

В.Н.

10. 08. 2025. u 20:04

NEPOZNATA osoba utopila se u reci Kolubari u naseljenom mestu Strmovo.

ТРАГЕДИЈА КОД ЛАЗАРЕВЦА: Утопила се једна особа у Колубари

Foto: Z. Jovanović

Policijskoj Upravi Lajkovac oko 18.45 časova stigla je prijava da je došlo do utapanja u reci Kolubari.

Intervenišu pripadnici VSJ Lajkovac i dve vatrogasaca-spasilaca sa vozilom.

Intervencija u toku.

(Blic)

