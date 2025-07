KRENULE NA MORE U CRNU GORU, PA TRAGIČNO STRADALE: Stigli rezultati obdukcije Bojane i Jelene iz Lazarevca

BOJANA Ćirić i Jelena Radovanović nastradale su juče u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Bileće nakon čega su tela poslata na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Obdukciju je radio doktor Dražen Damajanjuk, specijalista sudske medicine koji je naveo da su teške povrede glave uzrok smrti ove dve Lazarevčanke.

Foto: Društvene mreže

- Vozač je bila devojka koja se preziva Ćirić. Teške povrede glave imaju obe devojke, devojka koja je bila suvozač još je imala i prelom nadlaktice i povrede jetre. Najverovatnije, to je bila trenutna smrt iako je ukazivana prva pomoć. To su baš teške povrede glave kod obe i to je uzrok smrti - kaže doktor Damjanjuk.

Porodice stigle u Trebinje

Familija stradalih devojaka danas je stigla u Trebinje, a tela će danas biti transportovana u Srbiju.

Njih dve bile su nerazdvojne od osnovne škole, a njihovo prijateljstvo bilo je poznato svima koji su ih poznavali.

Izgubila kontrolu nad vozilom

Iz Tužilaštva u Trebinju i danas kažu da je uviđaj pokazao da su stradale devojke izgubile kontrolu nad vozilom.

- Uviđajem je na osnovu onoga što su svedoci rekli i na osnovu tragova konstatovano da su devojke nažalost izgubile kontrolu i izazvale ovu saobraćajnu nesreću - za ATV danas kaže Srđan Vukanović, prenosi Srpskainfo.

Da su devojke prešle u suprotnu traku svedočio je vozač iza kamiona, ali i Bilećanin koji je vozio kamion.

- Vidi se i pozicija kamiona, stajao je u svojoj traci - kaže Vukanović.

Udarile u bankinu, pa podletele pod kamion

Kako je rekao portparol trebinjskog tužilaštva Srđan Vukanović, do nesreće je došlo kada je "pežo", u kojem su se nalazile stradale udario u bankinu sa svoje strane puta, a onda prešao na drugu stranu i udarilo u kamion.

Kako je rekao za ATV, u momentu nesreće "pežo" se kretao iz pravca Trebinja, a kamion iz pravca Bileće.

Jedan od prijatelja nastradalih devojaka rekao je da su krenule na more.

