KRADLJIVAC PRIZNAO ŠEST KRAĐA: Obezbedio sebi pola miliona dinara
POLICIJA je na Novom Beogradu uhapsila S. F. (20) osumnjičenog za šest velikih krađa od 19.11.2024. godine do 10.01.2026. godine i tako sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 547.333 dinara na štetu četiri pravna lica.
On je na saslušanju u Trećem osnovnom tužilaštvu u prisustvu branioca izjavio da priznaje izvršenja krivičnih dela i da se kaje. Tužilac je zatražio da mu sud odredi pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva.
