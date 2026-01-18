Hapšenja i istraga

KRADLJIVAC PRIZNAO ŠEST KRAĐA: Obezbedio sebi pola miliona dinara

Slađana Matić

18. 01. 2026. u 15:27

POLICIJA je na Novom Beogradu uhapsila S. F. (20) osumnjičenog za šest velikih krađa od 19.11.2024. godine do 10.01.2026. godine i tako sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 547.333 dinara na štetu četiri pravna lica.

Foto: MUP

On je na saslušanju u Trećem osnovnom tužilaštvu u prisustvu branioca izjavio da priznaje izvršenja krivičnih dela i da se kaje. Tužilac je zatražio da mu sud odredi pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva.

