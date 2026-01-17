Hapšenja i istraga

PLJAČKA KAO NA FILMU: Policija intenzivno traga za četvoricom napadača u Beogradu

V.N.

17. 01. 2026. u 08:29

FILMSKA pljačka dogodila se sinoć na Zvezdari kada su četvorica nepoznatih muškaraca opljačkali prodavnicu i tom prilikom povredili sina vlasnika lokala (29) koji je državljanin Kine, prenose mediji.

Foto: Novosti

Trojica razbojnika su ušla u lokal i počela da zapričavaju mladića, pretvarajući se da su mušterije. Dok su oni odvlačili pažnju nesrećnom momku, četvrti član bande se ušunjao u unutrašnjost prostorije, prenose mediji.

On je uspeo da pronađe "štek" gde je mladić sakrio novac i iz njega uzeo oko 10.000 evra.

Bacio se na haubu da ih zaustavi

Drama je kulminirala kada je sin vlasnika shvatio šta se dešava. U pokušaju da spreči pljačkaše da pobegnu sa plenom, došlo je do fizičkog sukoba u kojem su ga napadači udarili.

"Mladić se borio do poslednjeg daha. Kada su seli u automobil da pobegnu, on se u očaju bacio na haubu vozila kako bi ih zaustavio", otkriva izvor blizak istrazi.

Bezobzirni razbojnici se ni tada nisu zaustavili - dali su gas i pod punom brzinom krenuli, nakon čega je mladić spao sa vozila, a oni nestali u nepoznatom pravcu.

Policija "češlja" Zvezdaru

Pripadnici policije sa Zvezdare intenzivno tragaju za četvoricom napadača. Na licu mesta su uzeti tragovi, a trenutno se pregledaju snimci sa nadzornih kamera iz objekta, ali i sa okolnih zgrada, kako bi se identifikovalo vozilo i pljačkaši.

Istraga je u toku.

(Telegraf.rs)

