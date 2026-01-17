PLJAČKA KAO NA FILMU: Policija intenzivno traga za četvoricom napadača u Beogradu
FILMSKA pljačka dogodila se sinoć na Zvezdari kada su četvorica nepoznatih muškaraca opljačkali prodavnicu i tom prilikom povredili sina vlasnika lokala (29) koji je državljanin Kine, prenose mediji.
Trojica razbojnika su ušla u lokal i počela da zapričavaju mladića, pretvarajući se da su mušterije. Dok su oni odvlačili pažnju nesrećnom momku, četvrti član bande se ušunjao u unutrašnjost prostorije, prenose mediji.
On je uspeo da pronađe "štek" gde je mladić sakrio novac i iz njega uzeo oko 10.000 evra.
Bacio se na haubu da ih zaustavi
Drama je kulminirala kada je sin vlasnika shvatio šta se dešava. U pokušaju da spreči pljačkaše da pobegnu sa plenom, došlo je do fizičkog sukoba u kojem su ga napadači udarili.
"Mladić se borio do poslednjeg daha. Kada su seli u automobil da pobegnu, on se u očaju bacio na haubu vozila kako bi ih zaustavio", otkriva izvor blizak istrazi.
Bezobzirni razbojnici se ni tada nisu zaustavili - dali su gas i pod punom brzinom krenuli, nakon čega je mladić spao sa vozila, a oni nestali u nepoznatom pravcu.
Policija "češlja" Zvezdaru
Pripadnici policije sa Zvezdare intenzivno tragaju za četvoricom napadača. Na licu mesta su uzeti tragovi, a trenutno se pregledaju snimci sa nadzornih kamera iz objekta, ali i sa okolnih zgrada, kako bi se identifikovalo vozilo i pljačkaši.
Istraga je u toku.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšen pucač iz "Durmitora"
17. 01. 2026. u 12:01 >> 12:02
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)