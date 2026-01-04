NOVI DETALJI HORORA U CENTRU BEOGRADA: Zvezda sajta za odrasle imala podlive na rukama i nogama - Evo kako je pronađena

NA telu M. P. (28) koja je, kako se sumnja, preminula u toku intimnog odnosa usled predoziranja drogom, pronađeni su podlivi na zglobovima, zbog čega se sumnja da je devojka pre smrti bila vezana, saznaje "Blic".

Z. Grumić

M. P. (28) i M.M (30) tragično su izgubili život 1. januara, kada je, kako se sumnja, nesrećna devojka preminula usled predoziranja, nakon čega je mladić počinio samoubistvo skokom sa prozora zgrade u Cvijićevoj ulici.

Prve komšije nisu ni znale da su njih dvoje u stanu, jer kako tvrde, bili su toliko tihi da su mislili da je stan, koji se godinama unazad izdavao, prazan.

Kako nezvanično saznajemo, ekipa Hitne pomoći koja je došla u stan na 8. spratu, zatekla je telo devojke na podu sobe. Nju je, kako saznajemo, pre njihovog dolaska više puta reanimirao M. M.

- Telo devojke bilo je na podu, bez odeće u ležećem položaju na leđima. Nakon neuspele reanimacije, ekipa Hitne pomoći je na licu mesta uočila da na telu M. P. ima krvnih podliva. Devojka je imala podlive na zglobovima ruku i nogu, pa se sumnja da je bila vezana - otkriva izvor "Blica".

Prema dosadašnjim informacijama, sumnja se da je devojka preminula u toku intimnog odnosa, zbog čega postoji pretpostavka da je ona bila vezana u toku odnosa, tvrdi naš sagovornik.

- Naložena je obdukcija njihovih tela. Sada se čeka obdukcioni nalaz sa toksikološkim analizama - zaključio je sagovornik.

M.M. je nakon smrti devojke trčao nag po hodniku zgrade i molio komšije za pomoć.

Podsetimo, prema nezvaničnim saznanjima, preminula devojka bila je navodno zvezda Only Fans-a, sajta za odrasle.

Droga, alkohol, razbacane stvari

Prema tvrdnjama sagovornika "Blica", u stanu je bilo ilegalnih supstanci.

- Po podu su bile razbacane stvari, prazne flaše, čaše su bile svuda po stanu. Na stolu je stajala kesica sa belim prahom i videli su se tragovi od konzumiranja narkotika, kasnije sam čuo da je to bio kokain. Devojka je bila potpuno naga na krevetu kada je došla Hitna pomoć - otkriva izvor "Blica".

Hitna pomoć je po dolasku na licu mesta pokušala da reanimira devojku, a onda su proglasili njenu smrt.

- Jedan momak iz Hitne pomoći je bio jako loše zbog celog događaja. Na njihove oči je mladić iskočio kroz prozor u deliću sekunde. Kada je on počinio samoubistvo, svo troje iz ekipe Hitne su munjevitom brzinom sleteli niz stepenice i spustili se ispred zgrade gde je njegovo telo ležalo na pločniku. Bilo je mnogo krvi, nije mu bilo spasa. Ležao je na stomaku, go. Nakon nekoliko trenutaka, zgrada je bila puna policije, došla su još jedna kola Hitne pomoći - ispričao je komšija za "Blic".

(Blic)

BONUS VIDEO:

ZAPLENA NA MERDARU: Više od 30 kg kokaina, uhapšeni Albanci