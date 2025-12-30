NAPADAČU SA NOVOG BEOGRADA PRETI DOŽOVITNA: Saslušan u tužilaštvu, terete ga za pokušaj teškog ubistva
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Tihomir Krstić (44) zbog postojanja osnova sumnje da je 27. decembra 2025. godine u hodniku jedne zgrade na Novom Beogradu prilikom razbojništva pokušao da ubije S. Ć.
On se na saslušanju branio ćutanjem, a sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu mu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
Naredbom o sprovođenju istrage Tihomiru K. se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju prilikom prazbojništva.
Postoje osnovi sumnje da je Tihomir K. 27. decembra oko 13:10 časova u hodniku zgrade na Novom Beogradu oštećenoj, koja je bila u društvu trogodišnjeg unuka, prišao sa leđa na stepenicama koje vode od prizemlja ka spratu i zadao joj više uboda nožem. Tom prilikom je upotrebom sile od nje oduzeo torbu u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist i to tako što je povukao torbu, koja se nalazila na ramenu žene, nakon čega je ona pala niz stepenice.
S.Ć. je zadobila je teške telesne povrede u vidu četiri ubodne rane i više preloma, kao i lake telesne povrede.
Osumnjičeni je nakon toga pobegao i uhapšen je sutradan u Rakovici. Tamo je živeo sa devojkom u iznajmljenom stanu otkako je pre dva meseca izašao iz zatvora.
