Hapšenja i istraga

NAPADAČU SA NOVOG BEOGRADA PRETI DOŽOVITNA: Saslušan u tužilaštvu, terete ga za pokušaj teškog ubistva

Slađana Matić

30. 12. 2025. u 12:03

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Tihomir Krstić (44) zbog postojanja osnova sumnje da je 27. decembra 2025. godine u hodniku jedne zgrade na Novom Beogradu prilikom razbojništva pokušao da ubije S. Ć.

НАПАДАЧУ СА НОВОГ БЕОГРАДА ПРЕТИ ДОЖОВИТНА: Саслушан у тужилаштву, терете га за покушај тешког убиства

Foto: Novosti

On se na saslušanju branio ćutanjem, a sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu mu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage Tihomiru K. se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju prilikom prazbojništva.

Postoje osnovi sumnje da je Tihomir K. 27. decembra oko 13:10 časova u hodniku zgrade na Novom Beogradu oštećenoj, koja je bila u društvu trogodišnjeg unuka, prišao sa leđa na stepenicama koje vode od prizemlja ka spratu i zadao joj više uboda nožem. Tom prilikom je upotrebom sile od nje oduzeo torbu u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist i to tako što je povukao torbu, koja se nalazila na ramenu žene, nakon čega je ona pala niz stepenice.

S.Ć. je zadobila je teške telesne povrede u vidu četiri ubodne rane i više preloma, kao i lake telesne povrede.

Osumnjičeni je nakon toga pobegao i uhapšen je sutradan u Rakovici. Tamo je živeo sa devojkom u iznajmljenom stanu otkako je pre dva meseca izašao iz zatvora.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOKAZI SU KOD NAS Danica Maksimović: Račak je bio najveće uporište terorista, sve ostalo je laž
Zločin

0 0

DOKAZI SU KOD NAS Danica Maksimović: Račak je bio najveće uporište terorista, sve ostalo je laž

BIVŠI istražni sudija u slučaju Račak Danica Mariković izjavila je da je podizanje optužnice Specijalnog tužilaštva u Prištini protiv 21 osobe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Račku politički motivisano u cilju zastrašivanja srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i istakla da se radi o lažima, dovodeći u pitanje legitimnost potencijalnog sudskog procesa.

30. 12. 2025. u 20:20

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKA VOJSKA NA 15km OD VELIKOG GRADA Putin izdao naređenje: Osvojite ga, nema sada stajanja!

RUSKA VOJSKA NA 15km OD VELIKOG GRADA Putin izdao naređenje: "Osvojite ga, nema sada stajanja!"