Hapšenja i istraga

UHAPŠEN LAŽNI VETERAN: Oliver Stojanović iz Bora pretio i napadao građane u Negotinu

НСуживо

30. 11. 2025. u 11:13

Blokadersko nasilje i pritisci na biračkim mestima se nastavljaju. U Negotinu je uhapšen lažni veteran Oliver Stojanović iz Bora.

On je uhapšen, dok mu se u vozilu nalazila palica.

