PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV SRBINA NA KiM: Osumnjičen zbog navonog ratnog zločina

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

24. 11. 2025. u 17:50

SPECIJALNO tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv D.N., srpske nacionalnosti, koji se tereti da navodno u martu i aprilu 1999. godine, u svojstvu komandanta podstanice u Žegri kod Gnjilana, nije preduzeo nikakvu radnju kako bi sprečio pljačku, proterivanje i ubistvo 29 albanskih civila.

Foto D. Milovanović

D.N., koji je uhapšen u septembru ove godine na administrativnom prelazu "Bela zemlja" kod Kosovske Kamenice, sumnjiči se da je "bio svestan da su 30. marta 1999. godine srpske policijske i vojne snage, pod njegovom komandom, opkolile selo Žegra, dok je 27. marta 1999. godine selo Laštica napadnuto".

Prema optužnici D.N. je navodno, zajedno sa komandirom policijske stanice u Gnjilanu, naredio uklanjanje mesta zločina kako bi se eliminisali tragovi zločina.

(Tanjug)

