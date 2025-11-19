U DVORIŠTU ŠKOLE PESNICOM UDARIO POLICAJCA: Optužnica za napad na službeno lice i držanje droge

TRI pune godine nakon napada na policajca u dvorištu osnovne škole "Kneginja Milica" koji je tada radio svoj posao Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podiglo optužnicu protiv D. J. (21) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio produženo krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Z. Jovnaović

Okrivljeni se tereti da je dana 6.4.2022. godine i dana 2.12.2022. godine u stanju bitno smanjene uračunljivosti da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, neovlašćeno držao u manjoj količini za sopstvenu upotrebu 5,16 grama kanabisa u šest PVC paketića. Zatim je 2.12.2022. godine u dvorištu osnovne škole ,"Kneginja Milica" u stanju teške alkoholisanosti od 2,35 promila napao službeno lice u vršenju vršenju poslova javne bezbednosti, tako što se najpre oglušio o naređenje policajca N.S, a nakon toga uzeo jednu staklenu flašu i pokušao da mu zada udarac. Potom ga je udario pesnicom u predelu temena glave i naneo mu laku telesnu povredu u vidu nagnječenja u levoj polovini potiljačnog predela glave.

Javni tužilac je predložio nadležnom sudu da donese rešenje o potvrđivanju optužnice i da nakon sprovedenog dokaznog postupka okrivljenog oglasi krivim i kazni ga u skladu sa zakonom. Za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti zaprećena je kazna zatvora od 3 do 10 godina.

