FALSIFIKOVALI DIPLOME, LIČNE KARTE, UVERENJA: Uhapšeno 18 pripadnika organizovane kriminalne grupe
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su 18 pripadnika organizovane kriminalne grupe.
Oni su osumnjičeni da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, falsifikovanje isprave u produženom trajanju i zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju.
Uhapšeni su: S. S. (65), G. B. (54), M. D. (54), B. G. (62), Ž. R. (59), Ž. M. (30), T. L. (50), S. B. (50), O. Lj. (45), V. B. (58), L. Z. (43), V. D. (40), P. D. (77), J. S. (53), M. M. (38), S. S. (52), D. D. (59) i K. B. (38).
Kako se sumnja, oni su od decembra 2024. godine do danas, u ilegalnoj štampariji na teritoriji Novog Sada napravili više od 300 lažnih, falsifikovanih dokumenata i to: lična dokumenta Republike Srbije, svedočanstva, diplome raznih osnovnih, srednjih, viših i visokih školskih ustanova, Uverenja o položenim ispitima, potvrde o završenoj stručnoj praksi, potvrde o položenim državnim ispitima, Master diplome, a sve u nameri da ih naručioci dokumenata upotrebe kao prave i stečene na zakonit način.
Na ovaj način, osumnjičeni su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od više od 15.000.000 dinara.
Policija je do sada, pretresima stanova koje su koristili osumnjičeni u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Kovinu i Somboru pronašla više desetina falsifikovanih dokumenata, diploma, uverenja, telefona, USB memorija, laptopova, nosača memorijskih kartica, blanko čekova stranih banaka, kao i više od 150.000 evra.
Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.
